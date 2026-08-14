RDC : une sixième province touchée par l'épidémie d'Ebola

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo vient de toucher la province du Bas-Uele. L'homme est décédé à Buta, la capitale du Bas-Uele, après s'y être rendu depuis Isiro, dans la province du Haut-Uele

L’annonce a été faite jeudi par le Centre africain de contrôle et de prévention de maladie. Information confirmée par ailleurs par les responsables sanitaires congolais.

Le Bas-Uele est une vaste province du nord-est du Congo, frontalière de la République centrafricaine, où sévissent de groupes armés.

Six provinces congolaises sont désormais touchées par Ebola depuis la déclaration officielle de l’épidémie le 15 mai. Avec plus de 2 100 morts sur plus de 4 500 cas, selon les derniers chiffres du gouvernement.

Ce bilan a été atteint près de trois fois plus vite que lors de l’épidémie d’Ebola de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest, la pire de l’histoire.

La négation de la maladie par des communautés, la grogne sociale des professionnels de santé et l’absence de traitement et de vaccin adapté la souche Bundibugyo freinent la riposte.

Mercy Corps, une organisation humanitaire, a averti jeudi que des cas d’Ebola avaient été signalés le long d’un axe routier situé à environ 35 kilomètres de la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud.

Les autorités sanitaires ont indiqué qu’entre 60 % et 70 % des nouveaux cas sont recensés en dehors des contacts faisant l’objet d’un suivi, et que la maladie se propage à un rythme « alarmant ». La recherche des contacts permet de briser les chaînes de transmission en identifiant rapidement les personnes exposées et en réagissant sans délai si elles présentent des symptômes.