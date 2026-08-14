Vietnam : saisie de 1,2 tonne d'ivoire expédiée illégalement depuis la RDC

Les autorités vietnamiennes ont annoncé mercredi la saisie de plus d'une tonne d'ivoire expédiée illégalement depuis le continent africain.

La police de la province vietnamienne de Gia Lai a affirmé à des médias locaux avoir mis la main sur 221 pièces d'ivoire d'éléphants pesant 1 193 kg. Dissimulées dans du bois scié, elles ont été découvertes à l'occasion de contrôles effectués sur une cargaison de trois conteneurs arrivée le 9 juillet.

Le chargement illégal contenait aussi plus de 79 kg d'os d'animaux appartenant à la famille des grands félins. Selon les autorités, la marchandise a été acheminée depuis la République démocratique du Congo.

Le Vietnam est une plaque tournante majeure du commerce illicite d’espèces sauvages, vivantes ou mortes. Une grande partie de ces marchandises de contrebande est transportée vers la Chine, mais il existe aussi une demande au Vietnam et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est.

La police de Gia Lai a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violation de la réglementation relative aux animaux protégés.

La majeure partie du commerce de l'ivoire provenant d'éléphants et d'autres animaux menacés d'extinction est interdite par un accord international dans le cadre de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, un traité auquel adhèrent la quasi-totalité des pays membres de l'ONU.