Kenya : des essais pour une ambulance solaire destinée aux zones isolées

Une équipe d'étudiants néerlandais a dévoilé mardi ce qu'elle considère comme la première ambulance au monde alimentée à l'énergie solaire, dont elle espère qu'elle permettra d'apporter des soins médicaux indispensables aux régions les plus reculées de la planète.

Ce véhicule aux lignes épurées et à l'allure futuriste, de couleur blanche et jaune, est équipé de panneaux solaires sur le toit qui alimentent non seulement son moteur, mais aussi divers appareils médicaux, allant des appareils à rayons X aux défibrillateurs.

Cette ambulance biplace, baptisée « Stella Juva », peut atteindre une vitesse maximale de 120 kilomètres à l'heure (75 miles à l'heure) et est conçue pour circuler sur des terrains accidentés et difficiles d'accès.

Avec une autonomie de 715 kilomètres par temps ensoleillé, la voiture est équipée d'une batterie rechargée à l'énergie solaire qui permet au véhicule et à ses équipements de fonctionner la nuit ou par temps nuageux.

« Stella Juva dispose de tout l'équipement nécessaire pour dispenser des soins médicaux dans les zones difficiles d'accès », a déclaré Mathijs van Gerven, chef de projet et étudiant de 21 ans en génie biomédical à l'université technique d'Eindhoven.

Ce véhicule est conçu pour apporter les soins médicaux aux patients, plutôt que de les transporter vers les hôpitaux. Il est équipé de kits de dépistage de la tuberculose, d'un compartiment réfrigéré pour les vaccins et d'un appareil d'échographie destiné aux femmes enceintes.

L'équipe prévoit de se rendre au Kenya le mois prochain pour tester la voiture dans des conditions réelles.

« Cette innovation répond à un besoin concret et urgent », a déclaré Femke Maurits, responsable des partenariats chez Amref Health Africa, une organisation humanitaire qui fournit des services de santé dans les pays africains.

« Le problème auquel sont confrontés de nombreux pays africains, c'est que la distance entre les villages très isolés et les établissements de santé est vraiment très grande », a déclaré Maurits, 34 ans, à l'AFP.

« Les transports en commun sont rares, le carburant coûte très cher et les réseaux électriques sont peu fiables. Une innovation aussi géniale que la Stella Juva peut donc nous aider à relever ces défis majeurs en matière d'accès aux soins », a-t-elle déclaré.

« De très grandes distances »

De nombreux membres de l'équipe ont mis leurs études entre parenthèses pour se consacrer à ce projet, dont la réalisation a pris un an.

À l'avant du véhicule se trouve un tableau de bord indiquant la vitesse actuelle et le niveau de charge de la batterie, tandis que le matériel médical est rangé à l'arrière.

Lorsque l'AFP s'est rendue sur place pour l'inauguration, la conduite du véhicule s'est avérée très agréable sur les routes en béton plates du centre d'essais de Barneveld, dans le centre des Pays-Bas.

Mais Van Gerven et son équipe sont conscients que les défis seront très différents dans les régions reculées du Kenya.

« Il faut tenir compte de la robustesse du véhicule si l'on veut rouler hors des sentiers battus… là où les soins de santé doivent vraiment être prodigués », a-t-il déclaré à l'AFP, en montrant les roues de secours et les pelles prévues au cas où il faudrait dégager la voiture.

Stella Juva est un prototype et Van Gerven a déclaré qu'il fallait passer à une plus grande échelle pour avoir un réel impact.

« Je veux dire, nous sommes 23 étudiants et nous avons réalisé ce projet en seulement un an. Le secteur technologique devrait être capable de faire bien mieux et bien plus vite », a-t-il déclaré.

« Nous invitons donc toutes les entreprises techniques et tous les partenaires industriels à venir nous rencontrer. Nous souhaitons développer ce projet avec vous. »

« L'un des principaux avantages d'une voiture à énergie solaire pour assurer des soins de santé dans un pays comme le Kenya réside dans sa polyvalence », a déclaré Maurits, de l'ONG Amref.

« Il est vraiment conçu pour parcourir de longues distances. Il est alimenté par l'énergie solaire, donc même lorsqu'il atteint sa destination, il n'a pas besoin de revenir à un point central », a-t-elle déclaré.

« Ça peut durer encore et encore et encore. »

Isabella Wanningen, 22 ans, étudiante en informatique qui a travaillé sur les fonctions énergétiques de la voiture, a déclaré que le nom du véhicule reflétait les espoirs de l'équipe quant à son impact.

« Stella, c'est notre nom de famille. Notre première voiture s'appelait Stella et nous avons donné ce nom à chacune de nos voitures », a-t-elle déclaré à l'AFP.

« Et bien sûr, nous souhaitons avoir un impact sur la société, et « Juva » signifie « aider » en latin. Nous tenions donc vraiment à refléter cela dans le nom également. »