Kenya : la demande de légalisation du cannabis pour les rastafaris rejetée

Les rastafaris sont très attachés au cannabis. Au Kenya, ils ont demandé l'autorisation de fumer cette herbe pour des raisons religieuses.

Mais un tribunal a rejeté mercredi la demande dans son intégralité. Pour le juge, la communauté n’avait pas démontré que les lois antidrogues du pays portaient atteinte à ses libertés religieuses.

Mais il a appelé à l’ouverture d’une réflexion nationale sur l’avenir de la réglementation du cannabis. Invoquant son usage récréatif répandu dans le pays.

Au Kenya, une loi de 1994 prévoit jusqu’à 10 ans de prison et une lourde amende pour la possession de cannabis. Les rastafaris affirment que cette loi est régulièrement utilisée par la police pour les harceler.

Le rastafarisme — qui met l’accent sur le mysticisme, le panafricanisme et le végétarisme — semble gagner du terrain au Kenya, notamment auprès des jeunes.