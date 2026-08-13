Équateur : la police intercepte 370 pains de cocaïne ornés de photos de Haaland

La police équatorienne a annoncé mercredi la saisie de 469 kilos de cocaïne dissimulés dans un compartiment aménagé sous le plancher d’un camion circulant sur la route panaméricaine, dans le secteur de Guagua Negro, près de Tulcán, dans la province de Carchi, à la frontière avec la Colombie. L’opération a conduit à l’arrestation d’une femme identifiée comme María R., porteuse de documents d’identité colombiens.

Selon les autorités, les agents antidrogue avaient reçu un renseignement anonyme mardi matin et repéré peu après un camion jugé suspect. La fouille du véhicule a permis de découvrir 370 paquets de cocaïne dissimulés dans un faux fond. La police a diffusé des images montrant les pains de drogue extraits du compartiment clandestin.

Plusieurs des emballages étaient ornés du nom et du visage de l’attaquant norvégien Erling Haaland, ainsi que d’éléments liés au football. La police n’a fourni aucune explication sur le choix de l’image du joueur. Dans les circuits du narcotrafic, les trafiquants utilisent toutefois régulièrement les noms ou les effigies de sportifs et d’autres personnalités pour identifier une cargaison, le réseau criminel qui l’a produite ou son destinataire. L’image de Lionel Messi est également apparue par le passé sur des paquets de drogue saisis par les autorités, mais elle n’est pas présentée comme figurant sur cette cargaison.

L’opération intervient alors que l’Équateur s’est imposé comme une importante plateforme logistique du trafic international de cocaïne. Les stupéfiants y sont stockés puis acheminés principalement vers l’Amérique centrale et les États-Unis, mais également vers l’Europe. Des groupes criminels équatoriens alliés à des cartels colombiens et mexicains contrôlent une partie de ces routes. Selon les autorités équatoriennes, 80 % des narcotiques qui transitent par le pays proviennent de Colombie, le reste du Pérou.

La saisie de 469 kilos représente, selon les estimations communiquées par les autorités, une valeur d’environ 842 000 dollars sur le marché équatorien. Elle dépasserait 11 millions de dollars aux États-Unis et 19,6 millions de dollars, soit environ 17 millions d’euros, sur le marché européen. La police équatorienne indique avoir saisi 80 tonnes de stupéfiants au cours du premier semestre 2026, après près de 215 tonnes en 2025 et près de 295 tonnes en 2024.