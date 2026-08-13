Pays-Bas : un mort et plusieurs blessés dans une explosion à la raffinerie du port de Rotterdam

Selon la police, plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital, tandis que des experts médico-légaux et l'inspection néerlandaise du travail ont été dépêchés sur place. Dans le secteur, on pouvait voir un mur endommagé et des traces d'explosion sur une cuve de stockage, tandis que les services de secours sécurisaient le site. Le porte-parole de la police, Daan Valkenburg, a indiqué que les enquêteurs envisageaient toutes les pistes possibles et n'avaient pas encore tiré de conclusions. Le site est exploité par Gunvor Energy, qui gère une raffinerie et un terminal de carburants dans l'immense port. La chaîne néerlandaise NOS a rapporté qu'une équipe de maintenance travaillait sur une section de conduites au moment de l'explosion, mais les autorités n'ont pas confirmé cette version des faits. Une autre panne de courant distincte a également touché une autre partie du port jeudi, lorsqu'un transformateur a pris feu, poussant plusieurs entreprises à interrompre leurs activités et à évacuer leurs employés. Les services de secours ont ensuite indiqué que cette coupure d'électricité n'était pas liée à l'explosion. La police a précisé que l'enquête devra déterminer ce qui s'est passé.