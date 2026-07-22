Kenya : des avocats dénoncent la corruption au sein de l'appareil judiciaire

Les avocats kényans ont observé mercredi un boycott national des procédures judiciaires pour dénoncer la corruption au sein du système judiciaire et les retards persistants dans le traitement des affaires.

Selon les données officielles, il faut en moyenne deux ans pour qu'une affaire soit jugée au Kenya. Une situation que les avocats attribuent à la corruption et à des dysfonctionnements structurels.

« Le boycott des tribunaux est en cours dans tout le pays, et de nombreux avocats ont répondu à l'appel », a déclaré Charles Kanjama, président du Barreau du Kenya (Law Society of Kenya, LSK).

À partir de jeudi, le LSK prévoit de poursuivre son mouvement en ciblant certains juges et magistrats accusés d'avoir entravé des enquêtes anticorruption et des procédures disciplinaires. Parmi eux figure la présidente de la Cour suprême, Martha Koome.

« En tant qu'avocats, nous en avons assez d'un système judiciaire corrompu qui refuse de se réformer », a affirmé l'avocat Ahmednasir Abdullahi.

D'autres juristes estiment que la question de la corruption au sein de la justice pourrait devenir un thème majeur des élections prévues l'année prochaine, en particulier si des contentieux politiques devaient être portés devant les tribunaux.

Mercredi également, la Commission kényane d'éthique et de lutte contre la corruption a annoncé l'arrestation d'un magistrat soupçonné d'avoir sollicité un pot-de-vin de 170 000 shillings kényans (environ 1 300 dollars) afin d'influencer l'issue d'une affaire pénale.

Selon le rapport 2023-2024 sur l'état du système judiciaire, 1 115 plaintes ont été enregistrées contre des membres de la magistrature, dont 141 visant des juges, pour des faits présumés allant de violations des règles d'éthique à des fautes professionnelles et des abus de procédure.