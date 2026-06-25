Deux ans après la révolte Gen Z, des manifestants kenyans reviennent dans les rues de Nairobi

Les manifestants brandissaient des drapeaux kényans et réclamaient justice pour les victimes de violences policières, tandis que les autorités déployaient un important dispositif policier et érigeaient des barrages routiers autour de la capitale. Cette commémoration est devenue le symbole d’un activisme de la jeunesse en plein essor et de revendications accrues pour une plus grande responsabilité du gouvernement. Ces manifestations rappellent les événements de juin 2024, lorsque des milliers de jeunes avaient pris d’assaut le Parlement à Nairobi pour s’opposer aux hausses d’impôts sur fond de flambée du coût de la vie. Les forces de l’ordre avaient ouvert le feu pendant les troubles, suscitant des critiques au niveau national et international. Le 25 juin 2026, de nombreux commerces sont restés fermés dans certains quartiers de la capitale et le Parlement était placé sous haute protection. Les manifestants accusent le gouvernement d’avancer trop lentement sur les indemnisations et les enquêtes concernant les exactions présumées. Le président William Ruto défend le programme d’indemnisation, tandis que des figures de l’opposition continuent de réclamer davantage de transparence et de justice pour les familles concernées.