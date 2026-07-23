Kenya : l'armée britannique annule ses exercices faute d'autorisation

Cette année, les soldats britanniques ne vont pas s’entraîner au Kenya. La Grande-Bretagne a annoncé jeudi l’annulation de ses exercices militaires dans le pays d’Afrique de l’Est, faute d’autorisation.

Ils devraient se dérouler comme chaque année, à Laikipia, à environ 200 kilomètres au nord de Nairobi, où se trouve une base permanente de l'Unité de formation de l'armée britannique au Kenya.

L'entraînement a été transféré dans un autre pays, a déclaré le ministre britannique de la Défense, précisant que la situation ne porterait nullement atteinte au partenariat en matière de défense entre Nairobi et Londres.

La base de Laikipia fait débat : entre viols et meurtres, dans lesquels des soldats britanniques seraient impliqués, ont lieu depuis des années. Des soldats britanniques sont au Kenya depuis 1964.