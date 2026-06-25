Kenya : rassemblement à Nairobi pour les deux ans du soulèvement de la "Gen Z"

À Nairobi, des manifestations marquent le deuxième anniversaire d’un soulèvement historique de la « Génération Z » lors d’un rassemblement organisé dans la capitale kényane.

En juin 2024, des milliers de Kenyans sont descendus dans la rue pour dénoncer les difficultés économiques et la corruption, avant de prendre d’assaut le Parlement pour obtenir l’annulation de nouvelles taxes.

Le 25 juin est devenu une journée annuelle de protestation, en raison de la frustration persistante à l’égard du gouvernement du président William Ruto.

« Nous sommes donc ici aujourd’hui pour rendre hommage aux martyrs de la Génération Z qui ont été assassinés lors des manifestations de la Génération Z de 2024, 2025 et 2026. Et nous affirmons que le gouvernement ne doit pas tromper le public avec des indemnités. Nous voulons que justice soit faite. », a expliquéHussein Khalid, militant et PDG de l'organisation Vocal Africa.

Alors que la police kenyane a déployé jeudi une opération de sécurité massive, afin d’empêcher les manifestations marquant le deuxième anniversaire d’un soulèvement de la « Gén Z », le combat de ceux qui, au péril de leurs vies, ont permis à la société de changer a été salué.

« Il est certain que les choses ont changé dans ce pays. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons désormais manifester jusqu’à Parliament Road. Nous sommes ici, nous avons déposé des fleurs, et c’est parce qu’en 2024, toute une génération s’est levée pour dire « ça suffit » et exiger que des mesures soient prises. », a dit Hussein Khalid, militant et PDG de l’organisation Vocal Africa.

En juin 2024, des milliers de Kenyans sont descendus dans la rue pour dénoncer les difficultés économiques et la corruption, avant de prendre d’assaut le Parlement pour obtenir l’annulation de nouvelles taxes.

« Je suis ici aujourd’hui parce que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité envers notre pays, envers nos ancêtres, envers ceux qui nous ont précédés, envers les jeunes qui sont assassinés ici, dans ces rues, assassinés pour la simple raison qu’ils réclamaient un Kenya meilleur. », a expliqué Mwanase Ahmed, militante.

Le président William Ruto s’est depuis réinventé en tant que dirigeant tourné vers les affaires et figure de proue sur la scène internationale.

Mais ses promesses de transformation économique n’ont pas trouvé d’écho auprès de nombreux Kenyans, qui l’accusent toujours d’une série d’engagements non tenus, de scandales de corruption et d’enlèvements visant ses détracteurs.