Le Kenya expulse un haut responsable somalien

Les autorités kényanes ont expulsé cette semaine vers Mogadiscio le deuxième vice-Premier ministre somalien, Jibril Abdirashid Haji, à la suite de soupçons d’acquisition frauduleuse d’un passeport kényan, selon un rapport de police cité par Reuters.

Selon ce document policier, l’incident s’est déroulé mercredi à l’aéroport international Jomo Kenyatta, où le responsable somalien est arrivé muni d’un visa valide inscrit dans son passeport diplomatique de Somalie. Lors d’un contrôle d’immigration, les agents ont toutefois suspecté l’obtention frauduleuse d’un passeport kényan.

Toujours d’après le rapport, M. Haji aurait reconnu les faits au cours de son interrogatoire, tout en refusant de remettre le document incriminé, affirmant qu’il ne le présenterait que devant une juridiction compétente. Il a alors été retenu dans un salon VIP de l’aéroport avant de se voir notifier son expulsion.

Les autorités lui ont remis un billet retour à destination de Mogadiscio, son avion a décollé tôt jeudi matin.

Aucune réaction officielle n’a pu être obtenue ni de l’intéressé ni du ministère somalien de l’Information, précise Reuters.

Cette affaire intervient dans un contexte de relations étroites mais sensibles entre le Kenya et la Somalie, Nairobi abritant une importante diaspora somalienne et participant aux opérations de maintien de la paix dans la Corne de l’Afrique.