Kenya : Dangote implante une méga-raffinerie à Lamu

Le groupe nigérian Dangote choisit Lamu, au Kenya, pour implanter sa plus grande raffinerie en Afrique de l'Est.

Une raffinerie de pétrole d'une capacité de 700 000 barils par jour en Afrique de l'Est, proposée par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, sera construite au Kenya, a déclaré mardi un haut responsable de l'entreprise, mettant ainsi fin aux spéculations concernant l'emplacement de ce mégaprojet.

Cette immense raffinerie — semblable au vaste complexe de Dangote au Nigeria — sera implantée à Lamu, une île au large des côtes du Kenya, a déclaré à l'AFP Edwin Devakumar, vice-président en charge du pétrole et du gaz chez Dangote Industries Limited.

La construction de cette installation dans la plus grande économie d'Afrique de l'Est prendra environ 30 mois.

Au départ, la Tanzanie figurait également parmi les sites envisagés pour l'implantation de la raffinerie.

Le milliardaire nigérian Dangote s'est rendu en Tanzanie à la fin du mois dernier, où il s'est entretenu avec la présidente Samia Suluhu Hassan. Il y a expliqué « les considérations commerciales et techniques qui ont motivé la décision du groupe d'implanter à Lamu la raffinerie qu'il prévoit de construire en Afrique de l'Est », selon un communiqué publié par son bureau.

Il a également invité la Tanzanie à participer au projet d'investissement de Lamu.

L'industriel nigérian avait auparavant déclaré qu'il penchait pour la ville kenyane de Mombasa, avant d'annoncer son choix de Lamu.

Dangote, dont la raffinerie d'une capacité de 650 000 barils par jour située au Nigeria a été mise en service en 2024, est la plus grande du continent et prévoit de plus que doubler sa capacité pour atteindre 1,4 million de barils par jour — ce qui en ferait la plus grande raffinerie au monde — d'ici 2028.