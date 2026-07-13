Kenya : le phénomène des "goons" inquiète les ONG

Le Kenya connaît une recrudescence inquiétante de ces soi-disant « goons », ou voyous armés, engagés par des politiciens ou des groupes politiques pour mener une « répression informelle », selon certains défenseurs des droits de l’homme.

« Nous assistons déjà à la prolifération de ces bandes de voyous, de personnes payées par des acteurs politiques pour porter atteinte aux droits d’autrui à des fins politiques », déclare Demas Kiprono, directeur exécutif de la Commission internationale des juristes au Kenya. « Nous sommes préoccupés, avant tout, par l’inaction de la police. »

Les responsables politiques kényans engagent des voyous armés pour à peine 4 dollars par jour, alors que la pauvreté et une concurrence politique impitoyable menacent de déclencher une violence incontrôlable à l’approche des élections de l’année prochaine.

Ces soi-disant « hommes de main » sont de plus en plus souvent recrutés, par dizaines, voire par centaines, pour disperser les rassemblements d’opposants politiques et de manifestants, et attaquer les associations de défense des droits civiques — la police fermant souvent les yeux.

Une étude récente menée par le cabinet de recherche Odipo Dev, basé à Nairobi, a révélé une grille tarifaire des « goons », allant de 500 shillings (4 dollars) pour travailler pour un conseiller municipal à 1 000 shillings pour les députés.

Marius, 27 ans, l’un des cinq « goons » ayant accepté de s’entretenir avec l’AFP à condition que leurs noms soient modifiés, exerce ce métier depuis l’âge de 17 ans.

Il a perdu cinq dents lors d’une bagarre alors qu’un homme politique l’avait payé pour manifester contre l’inauguration d’un hôpital par un rival.

S’adressant à l’AFP, il a d’abord insisté : « Je suis un voyou, et j’en suis fier. »

Mais son assurance s’est affaiblie au fil de la conversation, et il a évoqué son rêve perdu de devenir chirurgien, anéanti parce que sa famille n’avait pas les moyens de payer les frais de scolarité.

Élevé par une mère célibataire à Korogocho, l’un des bidonvilles les plus pauvres de Nairobi, Marius se décrit comme « à peu près analphabète » et ne voit guère d’autres options dans un pays où 40 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

« On finit par devenir un voyou pour gagner au moins un peu d’argent », a-t-il déclaré.

Marius a un fils qu’il ne voit plus, a-t-il admis : « Je ne veux pas l’exposer aux mauvaises choses que je fais. Je ne veux pas qu’il suive mes traces. »

- Complicité des autorités -

Les responsables politiques et la police affirment vouloir éradiquer le « goonisme », mais selon les analystes, ce phénomène est profondément ancré de tous côtés.

Lors des manifestations antigouvernementales de l’année dernière, l’AFP a pu constater de ses propres yeux comment des centaines de « goons » semblaient collaborer directement avec la police pour attaquer les manifestants, avant de se livrer à des pillages et à des actes de vandalisme dans le centre de Nairobi.

Le mois dernier, des images de vidéosurveillance visionnées par l’AFP montraient des agents en uniforme se déplaçant aux côtés d’un gang armé alors qu’ils envahissaient la célèbre église All Saints de Nairobi, interrompant violemment une réunion sur les droits civiques.

Ce mois-ci, un rassemblement de l’opposition dans le sud-ouest du Kenya a été pris d’assaut par des hommes armés, faisant un mort et plusieurs blessés. Des vidéos ont montré des policiers observant la scène impassiblement depuis la périphérie.

Le porte-parole de la police, Michael Muchiri, a déclaré à l’AFP que les allégations selon lesquelles les forces de l’ordre collaboreraient avec des voyous étaient « absurdes », laissant entendre que les incidents susmentionnés impliquaient des agents dévoyés qui faisaient désormais l’objet d’une enquête.

« Le Service national de police est déterminé à veiller à ce que la “culture des voyous” ne prenne pas pied dans ce pays », a déclaré M. Muchiri.

Mais selon les analystes, les responsables politiques de tous bords engagent des voyous, souvent parce qu’ils ne peuvent pas compter sur la police pour les protéger.

« Il existe un vide en matière de maintien de l’ordre… et les responsables politiques ressentent le besoin de disposer de cet appareil soit pour se défendre, soit pour intimider leurs adversaires », a déclaré Darius Okolla, chercheur à l’Odipo Dev.

Un passé marqué par la violence

Le phénomène des « goons » a des racines profondes et néfastes.

Dans les années 1990, le président autoritaire Daniel arap Moi a créé le mouvement « Youth for Kanu ’92 » (YK’92) afin de rallier des soutiens en vue des élections ; il a été accusé d’avoir soudoyé des électeurs et d’avoir fomenté la violence.

L’un des principaux organisateurs du YK’92 était William Ruto, aujourd’hui président du Kenya.

Ruto a été inculpé de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale pour son rôle dans les violences électorales de 2007-2008, bien que l’affaire ait été bloquée à la suite d’allégations d’intimidation de témoins.

Depuis que Ruto a remporté la présidence en 2022, le recours aux hommes de main a de nouveau atteint son « apogée », a déclaré Marius, alors que le gouvernement a réprimé les manifestations massives menées par la jeunesse et déclenchées par les difficultés économiques et la corruption.

« Les hommes de main ont été utilisés pour les réprimer », a déclaré Marius. « Le recours aux hommes de main a fortement augmenté car (Ruto) apprécie ce genre d’opérations. »

Le gouvernement n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’AFP pour cet article.

« Si cette tendance se poursuit, il est évident que le Kenya ne connaîtra pas d’élections libres, équitables et pacifiques » en août 2027, a déclaré Hussein Khalid, de l’organisation de défense des droits Vocal Africa.

- Exclus du marché du travail -

Le recours aux hommes de main est alimenté par le désespoir dans une économie où, selon la Banque mondiale, quelque 800 000 personnes entrent chaque année sur le marché du travail pour seulement 100 000 emplois dans le secteur formel.

Daniel, 28 ans, a fait de son mieux.

Ancien enfant de chœur, il a grandi au sein d’une fratrie de sept enfants dans les bidonvilles de Nairobi, et ses parents ont rassemblé tant bien que mal de quoi l’envoyer à l’école puis à l’université, où il a étudié la criminologie.

Mais au Kenya, il faut souvent aussi des relations et de l’argent pour « acheter » un premier emploi, ce qui leur faisait défaut.

« On dit que l’éducation est la clé, mais honnêtement, on ne trouve jamais le cadenas ouvert », a déclaré Daniel à l’AFP.

Vêtu d’une salopette et d’une casquette arborant l’inscription « Billionaire’s Boys Club », il exprime un profond regret quant aux sept années qu’il a passées à travailler comme homme de main.

«On se rend compte qu’on a même frappé une femme… cette femme, c’est comme ma mère. Mais on n’avait pas le choix », a-t-il déclaré.

Ses commanditaires lui achètent de l’alcool et de la drogue pour atténuer le dégoût de soi.

« Quand on a l’esprit clair, ce n’est pas facile », a-t-il ajouté.

Daniel oscille entre la honte et un pragmatisme sombre. Il sait que les politiciens l’utilisent « comme du papier de soie », mais il leur est tout de même reconnaissant pour l’argent.

« On se considère comme riches dans les mois à venir, car les campagnes (électorales) vont démarrer », a-t-il déclaré.

« Au moins, on en profite : on peut s’acheter des téléphones, revenir avec l’argent que ces dirigeants nous ont promis. »

Les hommes de main s’attirent également un respect digne de gangsters dans leurs quartiers.

« On est des héros pour ces gamins », a déclaré Daniel.

Le grand manitou

Les « goons » sont recrutés hors ligne par le biais de contacts de quartier afin d’éviter de laisser des traces électroniques. On demande aux recrues potentielles de se rassembler à un endroit précis, vêtues de noir et le visage couvert.

Les paiements s’effectuent en espèces. Un homme a confié à l’AFP que les billets étaient souvent « neufs ».

Ils travaillent en groupes de 20 à 50 personnes, encadrés par un chef. Les plus audacieux, les plus violents, ceux qui sont « à la vitesse supérieure », comme l’a formulé un jeune de 23 ans, ont une chance – bien que mince – de gravir les échelons.

L’espoir est de devenir un « gros poisson » qui sert d’intermédiaire entre les simples soldats et ceux qui ont de l’argent, voire d’intégrer la bonne société.

Plusieurs personnes interrogées ont mentionné le célèbre organisateur de mouvements de jeunesse Calvince « Gaucho » Okoth, qui a nié être un « homme de main » mais a souvent été associé à des mobilisations violentes. Le mois dernier, il a été nommé au conseil d’administration d’un hôpital par le gouverneur de Nairobi, Jonathan Sakaja.

« Quelqu’un comme Gaucho était autrefois un gros poisson. Aujourd’hui, c’est un requin », a déclaré Daniel.

Les personnes interrogées se souciaient peu des politiciens qu’elles sont payées pour soutenir. Certaines exprimaient ouvertement leur aversion pour Ruto.

« À Kibera (l’un des plus grands bidonvilles de Nairobi), on dit souvent : “ton argent, ce n’est pas toi” », a déclaré David, 23 ans.

Mais les préoccupations des associations de défense des droits et des manifestants – dont beaucoup sont issus de la classe moyenne – semblent également lointaines et abstraites.

« Si on se range de leur côté, on ne trouvera pas de travail », a déclaré Marius.

Les voyous voient comment se comportent les politiciens et estiment qu’il est tout à fait normal d’avoir leur part du gâteau.

« Tous les jeunes s’intéressent à cette activité, car si on ne peut pas les battre, autant les rejoindre », a déclaré Daniel.