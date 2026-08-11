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Zambie : les électeurs face au bilan de cinq ans de réformes

À deux jours des élections générales en Zambie, l'incertitude domine   -  
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By Ali Bamba

Zambie

Les Zambiens se rendent aux urnes jeudi pour les huitièmes élections législatives depuis le retour au multipartisme en 1991. Au pouvoir depuis 2021, le président Hakainde Hichilema et son Parti uni pour le développement national (UPND) espèrent obtenir un nouveau mandat pour poursuivre leurs réformes économiques.

Le gouvernement avait hérité d’une dette extérieure d’environ 19 milliards de dollars. Cinq ans plus tard, le bilan reste toutefois contesté. De nombreux Zambiens affirment ne pas encore ressentir les effets de la reprise, alors que le chômage, notamment chez les jeunes, demeure une préoccupation majeure.

Pour l’analyste politique Leah Mitiba, le scrutin reste difficile à prévoir. Le taux de participation pourrait notamment être déterminant et révéler l’ampleur d’une éventuelle volonté de changement.

Sur le front économique, un indicateur nourrit néanmoins l’espoir : le cuivre, principale richesse minière du pays, se négocie à des niveaux élevés, autour de 13 000 dollars la tonne. Une manne qui pourrait contribuer à accélérer la reprise.

Jeudi, les électeurs devront donc trancher entre la poursuite des réformes engagées et l’envie de tourner la page.

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