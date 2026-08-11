L'Europe se prépare à vivre une rare éclipse solaire totale

L'Europe s'apprête à vivre un impressionnant phénomène astronomique : une éclipse solaire totale. Le 12 août dans la soirée, l'obscurité s'abattra pendant quelques minutes sur le continent, alors que le Soleil, la Terre et la Lune seront parfaitement alignés dans le ciel.

Cette éclipse totale débutera en Russie, avant de traverser le Groenland, puis l'Islande, l'Espagne et la pointe nord-est du Portugal.

En Espagne, l'éclipse totale devrait durer un peu moins de deux minutes juste avant le coucher du soleil.

Mais si la bande de totalité, comme on appelle le trajet de l'ombre de la Lune, ne touchera pas l'ensemble du continent, d'autres pays européens profiteront d'une éclipse partielle.

C'est notamment le cas de la France ou du Royaume-Uni, qui pourront voir plus de 90% de la surface solaire occultée.

"Lorsque la Lune passe directement devant le Soleil pendant la phase de totalité, cela révèle l’atmosphère externe vaporeuse du Soleil, appelée couronne. C’est un phénomène qui reste assez mystérieux pour les astronomes, et nous pouvons donc l’étudier à ce moment-là", explique l'astronome Jake Foster, de l'Observatoire royal de Greenwich, au Royaume-Uni.

L'Espagne continentale verra sa première éclipse solaire totale depuis plus d'un siècle, la dernière datant de 1912.

Une éclipse solaire totale se produit environ tous les dix-huit mois sur Terre, selon le Centre national d'études spatiales français. Mais il faut parfois attendre jusqu'à 400 ans pour que le phénomène se répète à un même endroit.

"Les éclipses partielles sont un peu plus fréquentes. Mais là encore, si on se limite à un pays en particulier ou à une région spécifique d’un pays, avec un peu de chance, on peut en observer quelques-unes en une décennie. Elles peuvent toutefois être très rares selon l’endroit où l’on se trouve", souligne Jake Foster.

En août 2027, une nouvelle éclipse totale devrait cette fois traverser le sud de l'Espagne, ainsi que l'Afrique du Nord et la péninsule arabique.

Le port de lunettes spéciales pour éclipse est indispensable, même si une petite partie du soleil reste visible.