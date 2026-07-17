Algérie : les funérailles des 11 victimes de l'incendie d'un orphelinat

L'Algérie est en deuil après l'incendie meurtrier qui a ravagé un orphelinat dans la banlieue de Mohammadia, à Alger.

Le sinistre, dont l'origine reste inconnue, a fait au moins 11 morts, parmi lesquels plusieurs enfants, selon un bilan provisoire des autorités. Dix-neuf autres personnes ont été blessées.

Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a assisté aux funérailles organisées à Baraki, dans la banlieue sud-est de la capitale, avant de rendre visite aux blessés hospitalisés.

Les secours sont intervenus dès les premières heures de la matinée pour maîtriser les flammes. Des témoins racontent avoir entendu les cris des enfants tandis que les pompiers tentaient de pénétrer dans le bâtiment, allant jusqu'à découper les barreaux métalliques de certaines fenêtres pour évacuer les occupants.

Selon le chef du service de médecine légale de l'hôpital Mustapha Bacha, plusieurs corps ont été entièrement calcinés, rendant nécessaire le recours à des analyses ADN pour identifier les victimes. Le président Abdelmadjid Tebboune a confirmé que plusieurs enfants figurent parmi les personnes décédées.

Ce drame intervient alors que le pays est confronté à une vague de chaleur exceptionnelle. Entre le 8 et le 15 juillet, la Protection civile a recensé 932 incendies à travers le nord de l'Algérie. Plus de 19 000 agents, appuyés par 700 camions, six hélicoptères et douze avions bombardiers d'eau, ont été mobilisés pour lutter contre les flammes et évacuer des habitants dans plusieurs provinces.

Comme chaque été, les feux de forêt sont favorisés par des températures élevées, la sécheresse et les effets du changement climatique. Les autorités n'excluent pas l'origine criminelle de certains incendies et indiquent avoir procédé à plusieurs arrestations.