Algérie : plus de 100 incendies, les secours mobilisés dans 45 provinces

Face à une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures susceptibles d’atteindre 48 °C dans plusieurs zones, l’Algérie a déclenché un vaste dispositif d’urgence mobilisant les services de protection civile dans 45 provinces. Plus d’une centaine d’incendies ont été recensés jeudi, contraignant les autorités à organiser des évacuations préventives et à engager d’importants moyens terrestres et aériens pour contenir la progression des flammes.

L’Algérie fait face à une nouvelle crise liée aux incendies de végétation, alimentée par une intense vague de chaleur qui touche une grande partie du territoire. Jeudi, les autorités ont ordonné la mobilisation immédiate des effectifs de la protection civile dans 45 provinces afin de renforcer les opérations de surveillance, d’intervention et de secours.

La Direction générale de la protection civile a demandé à l’ensemble des personnels concernés, ainsi qu’aux membres de l’Unité nationale de formation et d’intervention, de rejoindre sans délai leurs postes opérationnels. Cette décision intervient après une alerte du Service national de météorologie annonçant des températures pouvant atteindre ou dépasser 48 °C dans certaines régions jusqu’à dimanche.

Selon le dernier bilan communiqué par les autorités, 111 incendies affectant des forêts, des zones de broussailles, des cultures agricoles et des palmeraies avaient été recensés jeudi à 17 heures, heure locale. Parmi eux, 65 foyers avaient été maîtrisés par les équipes d’intervention, tandis que 46 incendies demeuraient actifs dans 18 provinces.

Les opérations de lutte se concentrent notamment dans les wilayas de Béjaïa, Annaba, Skikda, Blida, Tizi Ouzou, Boumerdès, Aïn Defla et Tlemcen. Les pompiers bénéficient du soutien d’importants moyens aériens, notamment des avions et des hélicoptères spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt, afin de ralentir la progression des flammes dans les zones les plus difficiles d’accès.

Des évacuations préventives dans plusieurs provinces

La proximité des incendies avec certaines zones habitées a conduit les autorités à procéder à plusieurs évacuations de précaution. Dans la province de Béjaïa, deux villages situés dans la région d’Imarat, relevant de la commune de Barbacha, ont été évacués. Une centaine de personnes ont ainsi été mises à l’abri afin d’éviter tout risque lié à l’avancée du feu.

À Blida, environ 200 habitants ont également été évacués temporairement. Dans la wilaya de Skikda, une dizaine de familles ont quitté la région de Kanoua, tandis que d’autres évacuations ont été réalisées à Oued Zeggar, El Eulma et Oum Toub. Six familles ont par ailleurs été déplacées dans la province de Bouira.

À Boumerdès, plusieurs familles des communes d’Isser et de Naciria ont été évacuées avant de pouvoir regagner leurs domiciles une fois la situation stabilisée. Dans la wilaya de Guelma, treize familles, représentant 70 personnes, ont été mises en sécurité par mesure préventive.

Les autorités ont toutefois signalé que certains foyers restaient préoccupants. À Aïn Defla, un incendie continuait notamment de menacer des habitations et des biens, tandis que les équipes de secours poursuivaient leurs interventions pour contenir le sinistre.

Un phénomène récurrent aggravé par les fortes chaleurs

Ces incendies surviennent alors que l’Algérie traverse une période de chaleur extrême, favorisant la propagation rapide des feux dans les zones forestières et agricoles. Les services de protection civile, appuyés par des unités terrestres et aériennes, restent mobilisés pour protéger les populations et limiter les dégâts matériels et environnementaux.

Au cours des dernières années, les incendies de forêt ont régulièrement frappé le pays, provoquant plusieurs dizaines de morts et de blessés et détruisant d’importantes superficies de couvert végétal. Les autorités algériennes ont renforcé leurs dispositifs de prévention et d’intervention, mais la multiplication des épisodes de chaleur intense continue de représenter un défi majeur pour la lutte contre les feux saisonniers.