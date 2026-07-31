Algérie : un autocar chute dans un ravin, au moins 27 morts

Un autocar algérien a fait une chute dans un ravin vendredi, faisant au moins 27 morts et des dizaines de blessés, a indiqué l'agence de protection civile du pays.

Selon la Protection civile, l'autocar a quitté la route près de la ville côtière de Boumerdès, à l'est de la capitale Alger, pour des raisons encore inconnues.

L'agence a indiqué que ses équipes étaient intervenues sur les lieux de l'accident vers 9 h 40, heure locale (08 h 40 GMT), pour venir en aide aux victimes de ce qui constitue l'accident le plus meurtrier survenu en Algérie ces dernières années.

En août dernier, un bus avait fait une chute dans un ravin près d’Alger, faisant 18 morts.

En décembre, 14 personnes avaient trouvé la mort lorsque leur bus s’était renversé dans la région méridionale de Béchar.

Selon les autorités algériennes chargées de la sécurité routière, les facteurs humains, notamment l’excès de vitesse, constituent la principale cause des accidents dans le pays.

En 2025, 3 838 personnes ont trouvé la mort et plus de 37 000 ont été blessées dans des accidents de la route, ont-elles précisé.