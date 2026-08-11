L'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda a débuté bien avant sa déclaration oficielle

L'épidémie d'Ebola qui se propage rapidement au Congo a commencé plusieurs mois avant d'être déclarée. C’est ce qu’a révélé l’Organisation mondiale de la santé, ajoutant qu’elle a débuté en février, alors que l’Ouganda et la RDC ne l’ont officialisée que le 15 mai.

Le virus a donc pris un pas d’avance sur la riposte.

''La République démocratique du Congo et l’Ouganda ont déclaré (l’épidémie) le 15 mai. Nos études, menées actuellement sous la direction du professeur Ahuka, ont montré, grâce au séquençage, que le virus Ebola était apparu dès février. Cela représente un retard de quatre mois. D’autres diagnostics avaient été posés : typhoïde, paludisme, Ebola-Zaïre. Nous sommes donc à la poursuite du virus. Le virus a une longueur d’avance sur nous.'', a déclaré Mohamed Yakub Janabi, directeur de l'OMS pour l'Afrique.

Longueur d’avance, négation de la maladie par certaines communautés, absence de vaccin adapté à la souche du virus, grève des professionnels de santé et enclavement des zones touchées par le virus : la lutte contre Ebola fait face à moult défis.

''Mais si vous me demandez de citer un seul défi, je parlerai de l’engagement communautaire, car nous devons sensibiliser la population, nous devons mieux expliquer la situation à nos concitoyens. En effet, une population qui a compris la maladie, comme nous l’avons vu à Aru, signalera elle-même les cas, lancera des alertes et l’équipe d’intervention pourra alors intervenir et apporter son soutien.'', a déclaré Steve Ahuka, responsable national de la gestion de l’épidémie d’Ebola.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, le nombre de cas confirmés dans le cadre de cette épidémie a atteint 4 200, dont plus de 1 900 décès.