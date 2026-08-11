Sierra Leone : le parlement approuve une réforme électorale controversée

Le Parlement de Sierra Leone a approuvé lundi une réforme constitutionnelle, modifiant de nombreuses dispositions de la loi électorale.

La nouvelle copie instaure l’élection à la présidence à une simple majorité nationale contre 55 % des suffrages actuellement.

Pour éviter un second tour, un candidat à la présidence devrait également obtenir au moins 20 % des voix dans les deux tiers des circonscriptions de la Sierra Leone selon les nouvelles règles.

Mais pas seulement, les députés ont aussi introduit la représentation proportionnelle pour les élections législatives. Leur texte prévoit également un quota de 30 % de femmes aux postes de direction politique.

Ces dispositions ont été contestées par l’opposition, mais soutenues par le Parti populaire de la Sierra Leone au pouvoir.

Le président Julius Maada Bio, avait appelé à voter en faveur de ces changements. Alors qu’il effectue son dernier mandat, il ne pourra pas se représenter en 2028.