Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Sierra Leone : le parlement approuve une réforme électorale controversée

Un observateur électoral, lors du dépouillement à un bureau de vote de Freetown, en Sierra Leone, le 17 novembre 2012.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Sierra Leone

Le Parlement de Sierra Leone a approuvé lundi une réforme constitutionnelle, modifiant de nombreuses dispositions de la loi électorale.

La nouvelle copie instaure l’élection à la présidence à une simple majorité nationale contre 55 % des suffrages actuellement.

Pour éviter un second tour, un candidat à la présidence devrait également obtenir au moins 20 % des voix dans les deux tiers des circonscriptions de la Sierra Leone selon les nouvelles règles.

Mais pas seulement, les députés ont aussi introduit la représentation proportionnelle pour les élections législatives. Leur texte prévoit également un quota de 30 % de femmes aux postes de direction politique.

Ces dispositions ont été contestées par l’opposition, mais soutenues par le Parti populaire de la Sierra Leone au pouvoir.

Le président Julius Maada Bio, avait appelé à voter en faveur de ces changements. Alors qu’il effectue son dernier mandat, il ne pourra pas se représenter en 2028.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.