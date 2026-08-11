Séisme historique en Colombie : Cali fouille les décombres, 132 morts déjà

Dans la troisième ville la plus peuplée du pays après Bogotá et Medellín, habitants et secouristes ont fouillé sans relâche les immeubles effondrés lundi 10 août, progressant parmi les blocs de béton pulvérisés et les poutrelles métalliques tordues. Les gravats sont déblayés à la main et transmis de personne en personne, tandis que les ambulances se pressent autour des bâtiments détruits et que des survivants blessés sont évacués. Parmi les personnes retrouvées figurent un bébé de six mois et sa mère, extraits des décombres d’un immeuble de cinq étages. Des patients ont également été évacués d’un hôpital après l’effondrement d’une partie de sa structure. Le séisme, de magnitude 7,4, a fait au moins 132 morts et 570 blessés, selon le bilan publié dans la soirée par l’Association colombienne des capitales. L’organisation prévient que le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Selon l’US Geological Survey, l’épicentre se trouvait près de San José del Palmar, dans la province de Chocó, à 400 kilomètres à l’ouest de Bogotá et à 107 kilomètres de profondeur. Pereira compte à elle seule 60 morts et 86 immeubles se sont effondrés dans l’ensemble du pays. Plus de 1 600 bâtiments ont par ailleurs été endommagés. Le président Abelardo de la Espriella, récemment investi, a déclaré l’état de catastrophe nationale. À Cali, où au moins 188 personnes sont toujours portées disparues, le maire Alejandro Eder a appelé Bogotá et Medellín à venir en aide à la ville. Le séisme est le plus puissant jamais enregistré en Colombie au XXIe siècle.