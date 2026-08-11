Élections en Zambie : les réformes économiques, atout majeur pour Hichilema ?

En Zambie, le président sortant Hakainde Hichilema brigue un deuxième mandat à l’occasion de l’élection présidentielle de jeudi.

Élu en 2021 alors que l’économie de son pays battait de l’aile, avec une dette abyssale, il a initié des réformes qui ont permis, notamment, de retrouver la confiance des investisseurs.

Alors qu’en 2020 la Zambie est devenue le premier État africain à se retrouver en défaut de paiement de l’ère Covid, Hakainde Hichilema s’appuie sur ce résultat pour convaincre les électeurs.

'' Êtes-vous prêts à faire campagne ? Faites campagne dans les écoles, les universités, dans vos chambres auprès de vos colocataires, au marché quand vous faites vos courses, dans le bus… partout.'', a-t-il déclaré.

Hakainde Hichilema affronte 13 candidats lors de cette élection, alors que les populations attendent toujours les retombées de l’embellie économique.

Le président sortant tente de rassurer et se présente comme le père de la nation, promettant d'être à la disposition de son peuple. ''Je suis à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est ce que j’ai dit à ma femme et à mes enfants : je ne suis plus seulement votre mari. Je ne suis plus seulement votre père. Je suis le père de 21 millions de Zambiens.''.

L’homme d’affaires, élu en 2021, a bénéficié d’un contexte marqué par la forte demande de cuivre, dont la Zambie est le deuxième producteur en Afrique derrière la RDC. Le cuivre génère environ 70 % des recettes d’exportation du pays.