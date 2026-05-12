Afrique du Sud : les constructeurs de catamarans secoués par les droits de douane américains

L’Afrique du Sud, deuxième constructeur mondial de catamarans de luxe derrière la France, traverse une zone de turbulences. Un secteur évalué à 298 millions de dollars en 2024 et dont 90 % de la production est destinée à l’exportation, doit désormais composer avec les conséquences des droits de douane américains, qui fragilisent son principal marché.

Chaque jour, plusieurs catamarans quittent le V&A Waterfront du Cap pour des croisières en mer. La plupart de ces embarcations ont été fabriquées localement. Selon le South African Boat Builders Export Council, environ 275 bateaux de luxe sont construits chaque année dans le pays, confirmant la place de l’Afrique du Sud parmi les leaders mondiaux du secteur.

Réputés pour leur stabilité supérieure à celle des voiliers monocoques, les catamarans sud-africains font pourtant face à une année particulièrement mouvementée. Depuis avril 2025, les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les produits sud-africains ont oscillé entre 10 % et 30 %. Bien qu’ils aient été jugés illégaux par la Cour suprême des États-Unis en février 2026, l’incertitude continue de freiner les acheteurs américains, premier débouché du secteur.

À Cape Town, l’entreprise Knight Yachts construit des catamarans à voile, à moteur et des modèles entièrement électriques. Pour son copropriétaire Kevin Knight, l’impact est considérable :« Trump a semé le chaos dans le monde avec ces droits de douane. Cela a créé beaucoup d’incertitude sur le marché : les clients ne savent plus si les prix vont augmenter ou baisser, ni quelle est réellement la situation. »

Face à cette instabilité, l’entreprise cherche à diversifier ses marchés, notamment en Europe. Son copropriétaire Allan Knight voit également dans la transition énergétique une opportunité de développement. « La technologie évolue sans cesse. De nouvelles batteries au lithium et de nouveaux systèmes apparaissent. C’est un marché en pleine croissance, porté par les crises énergétiques mais aussi par la demande de solutions écologiques et durables. C’est, selon moi, la voie de l’avenir. »

Le ralentissement touche également les fournisseurs du secteur. Entre incertitudes commerciales et innovations technologiques, l’industrie sud-africaine du catamaran espère désormais transformer la tempête en nouvelle opportunité.