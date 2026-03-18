Les droits de douane de Trump, une menace pour les usines américaines ?

Aux États-Unis, les droits de douane présentés par Donald Trump comme nécessaires pour booster les usines américaines seraient en réalité en train d’en asphyxier bon nombre selon des données.

La décision du président américain aurait par exemple provoqué la hausse des prix des pièces détachées utilisées par des entreprises à l’image Allen Engineering dans le nord-est de l’Arkansas. Alourdissant les coûts d’exploitation dans le pays.

Provoquant dans la foulée, des suppressions d’emplois. Au cours de l'année écoulée, le secteur manufacturier américain a supprimé près de 100 000 emplois selon des données.

Face à la donne, Donald Trump appelle à la patience, laissant entendre que sa mesure mettra du temps à porter les fruits.

La Maison Blanche affirme néanmoins que les lignes bougent. Faisant en référence aux usines en construction. Des projets initiés par l’administration Biden rétorquent des voix.