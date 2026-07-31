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Ghana : la production de cacao pourrait chuter de 16 % en 2026-2027

Des fèves de cacao dans un entrepôt à Kona, au Ghana, le 6 mars 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

Ghana

Le Ghana s'attend à une nouvelle baisse de sa production de cacao. Le régulateur de la filière, le COCOBOD, prévoit un recul d'au moins 16 % pour la campagne 2026-2027, selon les informations rapportées par le média Reuters.

En cause : des conditions climatiques défavorables, les effets attendus du phénomène El Niño, les fortes pluies enregistrées ces derniers mois, mais aussi le cycle naturel des cacaoyers, qui alterne entre années de forte et de faible production.

À cela s'ajoutent plusieurs difficultés structurelles, notamment la maladie du "swollen shoot", le vieillissement des plantations et l'expansion de l'exploitation illégale de l'or, qui grignote les terres agricoles.

Pour limiter les pertes, les autorités ont lancé un programme de réhabilitation des plantations, renforcé les traitements phytosanitaires et rétabli la distribution gratuite d'engrais.

Cette baisse intervient alors que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, prévoit elle aussi un recul de sa récolte, alimentant les inquiétudes sur l'offre mondiale de cacao.

Sources additionnelles • Reuters

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