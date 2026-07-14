Libye : rencontre entre les chefs d’état-major des autorités rivales de l’Est et de l’Ouest

En Libye, les camps rivaux poursuivent leurs efforts pour l'unification du pays.

À Syrte, ville stratégique et ville natale de l'ancien dirigeant Muammar Khadafi, le général de l'armée libyenne, reconnu par l'ONU, Salah Eddine Al-Namroush et le général Khaled Haftar - fils du maréchal Khalifa Haftar – se sont rencontrés pour des pourparlers.

La rencontre visait à renforcer la coordination en matière de sécurité et à accélérer la réunification des forces armées libyennes. Des membres de la Commission militaire conjointe, du Comité militaire et de sécurité conjoint et des représentants de la mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) y ont pris part.

Si aucun détail n'a filtré sur cette rencontre, le compte rendu officiel évoque des discussions constructives.

Depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, la situation sécuritaire et politique en Libye reste fragile. Deux camps stratégiques s'opposent actuellement à l'est et à l'ouest du pays.

Reportées à plusieurs reprises depuis 2014, les élections présidentielles représentent un enjeu majeur dans le pays. Elles devraient avoir lieu au plus tard le 17 février 2027.