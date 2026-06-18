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Libye : les institutions rivales s’accordent sur des élections générales d’ici 2027

Le drapeau du Conseil national de transition libyen flotte aux Nations Unies à Genève, en Suisse, le 20/09/2011.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Libye

Les dirigeants des trois principales institutions politiques libyennes ont convenu jeudi d’une feuille de route prévoyant l’organisation simultanée d’élections présidentielle et législatives d’ici au 17 février 2027, dans l’objectif affiché de mettre fin à la longue transition politique que traverse le pays depuis 2011.

L’accord a été conclu entre le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, le président du Conseil présidentiel, Mohamed al-Menfi, et le président du Haut Conseil d’État, Mohammed Takala. Dans un communiqué conjoint, les trois responsables affirment vouloir achever le cadre constitutionnel et juridique nécessaire au scrutin, unifier les institutions souveraines et renforcer la souveraineté nationale.

La feuille de route prévoit également des réformes économiques et financières destinées à protéger les fonds publics et à préserver l’unité des institutions de l’État. Un comité suprême, composé de représentants des différentes parties du pays, sera chargé de superviser la mise en œuvre du processus électoral.

Divisée entre des autorités rivales à l’Est et à l’Ouest, la Libye peine à retrouver une stabilité politique durable depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Une précédente tentative d’organiser une élection présidentielle, prévue fin 2021, avait échoué en raison de désaccords persistants sur le cadre constitutionnel et les critères d’éligibilité des candidats.

L’annonce intervient quelques heures avant une intervention de la représentante spéciale de l’ONU pour la Libye devant le Conseil de sécurité et alors que plusieurs initiatives diplomatiques visent à rapprocher les camps rivaux afin de favoriser la réunification des institutions du pays.

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