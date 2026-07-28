Libye : Tripoli paralysée par la colère contre les coupures d'électricité

La colère monte en Libye. À Tripoli, des centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer les longues coupures d'électricité et la hausse des tarifs.

Les protestataires ont bloqué plusieurs axes routiers, notamment à Janzour, à l'ouest de la capitale, ainsi que les abords d'une centrale électrique.

Des vidéos montrent des pneus incendiés et des barrages érigés dans plusieurs quartiers. Devant le ministère des Affaires étrangères, des manifestants ont même déversé de la terre pour empêcher l'accès au bâtiment. Les bureaux de l'opérateur public Libyana ont également été fermés.

À l'origine de cette mobilisation, le mouvement de Souq Al-Joumaa, qui appelle à paralyser les institutions et réclame des comptes sur la corruption, ainsi que le départ du gouvernement et des principales autorités politiques.

Le mouvement s'étend désormais à Tajoura, où des habitants boycottent les administrations publiques. Les coupures de courant atteignent jusqu'à dix heures par jour, aggravant le mécontentement face à l'inflation, aux pénuries de carburant, au manque de liquidités et à l'impasse politique qui dure depuis des années.