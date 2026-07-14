Ghana : annoncé partant, Queiroz reste à la tête des Black Stars

"Je suis toujours l’entraineur des Blacks Stars et je n’ai pas démission", c’est par cette phrase que Carlos Queiroz a mis fin à la rumeur sur son départ du banc de l’équipe nationale de football du Ghana.

La confusion a été déclenchée par un message sur les réseaux sociaux dans lequel le technicien portugais a exprimé sa gratitude envers le public ghanéen pour son soutien lors du Mondial 2026.

Les Black Star ont quitté le tournoi après la défaite 1-0 contre la Colombie en 16es de finale.

Depuis, la polémique enfle sur le choix du futur sélectionneur. Mais Carlos Queiroz dispose encore de nombreux soutiens dans le pays. L’ancien président de la Fédération ghanéenne de football, Nyaho Nyaho-Tamakloe, milite pour le maintien de l’entraîneur de 73 ans.

S'inscrivant dans une perspective de la continuité, indispensable pour reconstruire la sélection.