Mondial 2026 : le Ghana et l'Angleterre se neutralisent, la RDC s'incline face à la Colombie

Des supporters de football se sont rassemblés mardi à Accra, la capitale ghanéenne, pour regarder leur équipe nationale faire match nul 0-0 contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde.

De nombreux supporters ont estimé que l’équipe du Ghana avait bien joué et ont célébré ce match nul face à leur ancienne puissance coloniale.

« Cela montre que le football a changé, que le football est dynamique ; ce n’est pas le football d’autrefois, nous allons de l’avant. C’est ça le football, c’est le vrai football », a déclaré Nana Kojo après avoir regardé le match à la télévision.

Les deux équipes avaient remporté leur premier match : le Ghana s’était imposé 1-0 face au Panama et l’Angleterre avait battu la Croatie 4-2.

Désormais, les deux équipes ont encore du travail à accomplir dans le groupe L avant de s’assurer une place en phase à élimination directe.

L’Angleterre, qui n’a pas perdu contre un pays africain en Coupe du monde en neuf rencontres, a dominé le Ghana 19-1 au niveau des tirs, mais n’a pas su concrétiser ses nombreuses occasions dans les dernières minutes.

L’Angleterre s’était inclinée face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le Ghana n’a plus atteint les phases à élimination directe depuis ses quarts de finale à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

L'Angleterre disputera son dernier match de groupe contre le Panama samedi à East Rutherford, dans le New Jersey.

Le Ghana affrontera la Croatie samedi à Philadelphie.

Dans le groupe K, la République démocratique du Congo a perdu 1-0 contre la Colombie et le Portugal a fait carton plein, 5-0, contre l'Ouzbékistan avec un doublé de Ronaldo.