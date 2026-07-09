La Chine et la Namibie renforcent leur coopération

Le Premier ministre chinois Li Qiang a reçu jeudi à Pékin la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah, en visite d’État en Chine, pour discuter du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Li Qiang a salué la Namibie comme un partenaire important de la Chine en Afrique, affirmant que Pékin était disposé à consolider son amitié traditionnelle avec Windhoek, à soutenir leurs intérêts fondamentaux respectifs et à approfondir une coopération mutuellement bénéfique afin d’accompagner le développement et la modernisation des deux nations.

Le Premier ministre chinois a appelé à une meilleure coordination des stratégies de développement entre les deux pays, ainsi qu’à une intensification des échanges commerciaux et des investissements. Il a notamment cité les secteurs des infrastructures, des ressources minières, du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables et d’autres domaines émergents comme des axes prioritaires de coopération.

La Chine souhaite également accroître ses importations de produits agricoles et halieutiques de qualité en provenance de Namibie, encourager les entreprises chinoises à investir davantage dans le pays et aider la Namibie à profiter des mesures commerciales préférentielles chinoises, notamment la politique de droits de douane zéro, afin de stimuler ses exportations vers le marché chinois.

Les deux pays devraient par ailleurs renforcer leurs échanges dans les domaines du tourisme, de la santé, de l’éducation, des sciences et technologies ainsi que de la jeunesse. Li Qiang a également indiqué que la Chine était prête à approfondir sa coordination avec la Namibie au sein des Nations unies et d’autres cadres multilatéraux, afin de promouvoir un monde multipolaire et une mondialisation économique plus inclusive.

De son côté, Netumbo Nandi-Ndaitwah a souligné que la Namibie gardait en mémoire le soutien historique de la Chine dans sa lutte pour l’indépendance et dans son processus de développement. Elle a estimé que les relations entre les deux pays connaissaient actuellement une dynamique positive et réaffirmé l’adhésion ferme de la Namibie au principe d’une seule Chine.

La présidente namibienne a exprimé la volonté de son pays d’approfondir le partenariat stratégique global de coopération avec la Chine, afin d’en faire bénéficier davantage les populations des deux nations. Elle a également salué le rôle croissant de la Chine dans les affaires internationales et indiqué que la Namibie souhaitait renforcer la communication et la coopération multilatérales avec Pékin pour favoriser la paix, la stabilité et le développement régional.