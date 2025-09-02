OCS : Poutine et Xi vantent la coopération entre la Chine et la Russie

Le dirigeant chinois Xi Jinping a accueilli le président russe Vladimir Poutine à Pékin mardi, le qualifiant de "vieil ami" alors qu'ils entamaient une série de réunions.

Les relations entre la Chine et la Russie se sont approfondies ces dernières années, notamment après la soi-disant opération militaire russe en Ukraine au début de l'année 2022.

"La Chine et la Russie sont restées fidèles à leurs aspirations initiales et ont maintenu le cap, réalisant une coopération fructueuse dans divers domaines", a déclaré M. Xi à M. Poutine lors de leur rencontre bilatérale.

Les discussions à Pékin ont lieu le jour du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et la veille d'un défilé militaire chinois marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La Chine a fourni une bouée de sauvetage économique à la Russie en poursuivant ses échanges commerciaux malgré les sanctions occidentales, et certaines de ses entreprises ont été accusées de soutenir l'industrie militaire.