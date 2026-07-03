Une nouvelle artère maritime-ferroviaire entre la Chine et l'Afrique

Coopérations Chine-Afrique
Le top départ de la liaison maritime-ferroviaire reliant la Chine à l’Afrique via le nouveau corridor commercial international terre-mer a été donné jeudi au port de Fangchenggang, dans le sud de la Chine.
Ce voyage inaugural a été effectué par le navire Hengsheng, long de 300 mètres, qui a transporté plus de 205 000 tonnes de matières premières de métaux non ferreux depuis l’Afrique jusqu’à Fangchenggang.
C’est une nouvelle artère maritime-ferroviaire pour la coopération dans le cadre de l’initiative « La Ceinture et la Route » et pour les relations économiques et commerciales entre la Chine et l’Afrique.
01:29
Le Premier ministre guinéen dément tout de "piège de la dette" avec la Chine
00:37
Angola : TAAG inaugure une liaison directe entre Luanda et Guangzhou
00:50
Le Kenya signe avec une entreprise chinoise pour l'aéroport de Nairobi
01:00
À Pékin, Xi fait découvrir à Trump les jardins secrets de Zhongnanhai
01:01
Commerce, Iran, tensions : Donald Trump attendu en Chine
02:02
Eswatini : le président de Taïwan en visite d'État pour renforcer les liens