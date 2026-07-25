Ouganda : 12 girafes transférées dans un effort de restauration écologique

Les gardes forestiers du plus grand parc national d’Ouganda ont entamé le transfert de 12 girafes de Nubie. Les animaux de cette espèce menacée, sont transportés sur 106 kilomètres (65 miles) jusqu’à la réserve naturelle d’Ajai. Ce projet vise à préserver la population de l’espèce, à renforcer la biodiversité et à diversifier l’offre touristique.

« Nous souhaitons étendre l’aire de répartition de ces girafes de Nubie, une espèce en danger critique d’extinction, car, comme vous le savez, cette région est le théâtre de nombreuses activités pétrolières et gazières, d’un développement touristique, du changement climatique, de l’envahissement par la brousse, de l’apparition d’espèces envahissantes et de bien d’autres facteurs. Tout cela réduit l’habitat de la faune sauvage ici, mais aussi celui des girafes en particulier ; c’est pourquoi la création d’un site de reproduction à environ 100 km d’ici, au sein de la même aire de conservation et de la même zone, est la bonne décision à prendre en matière de conservation. », a déclaré Patrick Atimnedi, commissaire adjoint aux services vétérinaires, Autorité ougandaise de la faune sauvage.

Selon l’Autorité ougandaise de la faune sauvage (Uganda Wildlife Authority), l’implantation de nouvelles populations animales dans d’autres zones protégées permettra de réduire la pression sur l’habitat actuel si les forages causaient des dégâts importants.

Pour l’agence, endormir le plus grand mammifère terrestre de la planète à l’aide d’une fléchette, puis le conduire dans une remorque pour le transport est essentiel.

« Les animaux avaient auparavant disparu en raison des troubles et de l’insécurité qui régnaient dans la région au début des années 80, et le braconnage était si intense que nous avons perdu la plupart des animaux à cause de ce braconnage, tant à des fins commerciales qu’autres. Mais aujourd’hui, alors que nous réintroduisons ces animaux, même ceux qui avaient tué les précédents sont heureux de les accueillir ; en fait, ils se réjouissent. », a expliqué Wilson Katabigwa, garde-chasse en chef de la réserve naturelle d’Ajai.

En juin 2023, TotalEnergies a officiellement commencé à forer à la recherche de pétrole dans la zone du projet Tilenga, au sein du parc. Ces derniers mois, les activités de forage pétrolier se sont intensifiées, avec notamment le passage de gros engins dans le parc national, malgré des années d’opposition de la part des écologistes.

L’introduction des girafes de Nubie dans la réserve s’inscrit dans le cadre d’un effort continu de restauration écologique. Outre les girafes, d’autres animaux sauvages tels que des rhinocéros blancs du Sud, des buffles, des zèbres et des centaines de kobs de l’Ouganda sont en cours de réintroduction.