ONU : l’Ougandais Olara Otunnu, septième candidat à la présidence de l'ONU

L’Ouganda a officiellement rejoint la course à la succession du secrétaire général des Nations Unies samedi.

Olara Otunnu, ancien candidat de l’opposition à la présidence de son pays et ancien haut responsable de l’ONU est donc le septième candidat.

Âgé de 75 ans, Mr Otunnu a occupé le poste de secrétaire général adjoint des Nations unies et de représentant spécial pour les enfants et les conflits armés de 1997 à 2005, sous le mandat de l’ancien secrétaire général Kofi Annan.

Les six autres candidats en lice pour succéder à Antonio Guterres, dont le mandat s’achève le 31 décembre, sont la Chilienne Michelle Bachelet, l’Équatorienne María Fernanda Espinosa, l’Argentin Rafael Grossi, la Costaricienne Rebeca Grynspan, la Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett et l’ancien président sénégalais Macky Sall.

Ces six candidats ont participé jeudi à un débat télévisé.

Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies doivent organiser le 30 juillet prochain, leur premier vote indicatif à bulletin secret afin d’évaluer leurs préférences parmi les candidats.

Cette étape sera suivie d’un nombre indéterminé de nouveaux tours de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat obtienne les neuf voix nécessaires, sans être bloqué par le veto de l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité : les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Russie.