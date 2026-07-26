Ebola : le nombre de cas confirmés dépasse les 3 000 en RDC

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé que le nombre de cas confirmés d'Ebola s'élève désormais à 3 075 dont1 354 décès.

Ces données ont été publiées au lendemain de la grève du personnel de santé du centre de traitement d’Ebola Elikya, à Bunia dans l’est du pays.

Les soignants qui réclament le paiement de leurs primes, ont perturbé la prise en charge de patients dans l’épicentre de l’épidémie qui se propage rapidement dans le pays. Il s’agit de la deuxième grève du personnel de santé ce mois-ci.

Le Dr Adelard Lufungula, responsable des opérations de lutte contre Ebola, a déclaré samedi que le problème de paiement était «en voie d’être résolu», les travailleurs étant désormais payés par virement mobile plutôt qu’en espèces, et que l’arriéré «devrait être réglé» dans les prochains jours.

Ce pays d’Afrique centrale lutte depuis le 15 mai contre l’épidémie d’Ebola causée par le virus rare de Bundibugyo. La province orientale de l’Ituri concentre près de 90 % des cas confirmés.

Malgré une mobilisation croissante, l’épidémie continue de se propager plus rapidement que les autorités sanitaires ne peuvent la suivre.

Le patient 0 n’a toujours pas été identifié et les déplacements de population liés au conflit armé et à l’exploitation minière illégale dans la région compliquent le traçage des milliers de personnes ayant été en contact avec des individus infectés.