Ebola en Ouganda : les autorités annoncent la guérison du dernier patient

Les autorités sanitaires de l'Ouganda s'apprêtent à autoriser la sortie de l'hôpital du dernier patient d'Ebola encore pris en charge.

Il s'agit d'une étape décisive que le pays est sur le point de franchir dans la lutte contre le virus mortel.

Cette guérison marquera le début d'une période de surveillance de 42 jours, exigée par l'Organisation mondiale de la Santé avant qu'un pays puisse être officiellement déclaré exempt du virus.

Selon le ministère ougandais de la Santé, l'épidémie a fait deux morts et 17 personnes ont été guéries.

Au total, 20 cas ont été recensés, dont cinq transmissions locales et quinze cas importés. Tous sont liés à la souche rare de Bundibugyo. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo reste confrontée à une situation beaucoup plus préoccupante, avec plus de 2 000 cas confirmés et plus de 750 décès.

Les autorités ougandaises espèrent désormais qu'aucune nouvelle infection ne sera enregistrée, afin de tourner définitivement la page de cette épidémie.