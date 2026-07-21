Italie : la colère monte après la mort d'un Marocain lors d'une interpellation

En Italie, la tension était toujours palpable mardi matin au lendemain d'affrontements entre la police et des manifestants indignés par la mort d'un homme lors d'une tentative d'arrestation.

À Bologne, dans le nord du pays, Abderrahim Fakir, un travailleur d’origine marocaine, est décédé dimanche lorsque la police a tenté de l’arrêter après avoir répondu à des appels de riverains qui avaient signalé la présence d'un homme se montrant violent.

Dans une vidéo filmée par un riverain et partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir le moment où la police est intervenue : des agents tentent alors de maîtriser et de menotter l'homme alors qu’il était allongé face contre terre.

Dans la vidéo, on l'entend appeler à l’aide et respirer de plus en plus difficilement, jusqu’à ce que ses mouvements semblent s’arrêter.

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Rome et de Bologne pour manifester lundi après que la vidéo soit devenue virale sur les réseaux sociaux.

À l’issue de la manifestation, globalement pacifique, à Bologne, des affrontements ont éclaté entre certains manifestants et la police, les agents ayant utilisé des canons à eau pour disperser la foule.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur la mort de cet homme de 42 ans arrivé en Italie lorsqu'il avait cinq ans.