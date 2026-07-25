Niger : les avocats du président déchu Bazoum réclament sa libération immédiate

Trois ans après son renversement et sa mise en détention par l'armée, l’ex-président du Niger Mohamed Bazoum est toujours détnu à Niamey.

Les avocats du chef d’état déchu ont appelé vendredi à sa libération immédiate.

Mohamed Bazoum et son épouse Hadiza sont détenus dans une aile du palais présidentiel de Niamey et ce, depuis qu’une junte dirigée par le général Abdourahamane Tiani a pris le pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, le 26 juillet 2023.

Les avocats ont indiqué que le couple n’avait pratiquement eu aucun contact avec le monde extérieur et n’avait reçu aucune visite de sa famille au cours des trois dernières années.

L’Union européenne, des experts de l’ONU et des dirigeants internationaux ont également appelé à sa libération.

Quelques mois après le coup d’État, la junte avait déclaré qu’elle avait l’intention de traduire M. Bazoum en justice, l’accusant de trahison et d’avoir « comploté contre la sécurité et l’autorité de l’État ».

À ce jour, toutefois, aucune procédure n’a été officiellement ouverte contre l’ancien président, élu en 2021 et qui n’a pas démissionné — bien que son mandat ait officiellement pris fin en avril de cette année.