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Tunisie : une vague de chaleur cause 900 incendies en 72 heures

Une forêt calcinée par un incendie surplombe Ghar El Melh, en Tunisie, ce mercredi 22 juillet 2026.   -  
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Anis Mili/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AFP

Tunisie

Au moins 900 incendies se sont déclarés en Tunisie en l’espace de 72 heures, alors que le pays est en proie à une intense vague de chaleur.

La plupart des incendies recensés entre le 20 et le 22 juillet ont été maîtrisés. Les pompiers luttent toujours contre deux incendies majeurs, dont l’un dans la région nord-ouest de Sakiet Sidi Youssef.

Mardi, les températures oscillaient entre 40 °C et 49 °C selon les régions, dépassant les moyennes saisonnières de 8 à 14 degrés, selon l’Institut national de météorologie.

« Nous avons sollicité l'aide internationale, et pour l'instant, un avion italien et deux avions algériens participent à l'extinction de l'incendie. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas affirmer que l'incendie est entièrement maîtrisé. Des progrès significatifs ont été réalisés dans l'extinction du feu, en particulier dans les zones où nous avons rencontré certaines difficultés ; la situation s'améliore, mais les flammes sont toujours présentes. Nous espérons que dans les prochaines heures, la situation s'améliorera, avec une baisse de la vitesse du vent et un recul des flammes sur tous les fronts. », a déclaré Seif Eddine Dekhlaoui, colonel-major de la Protection civile.

Les médias locaux ont cité le directeur général des forêts tunisiennes, a indiqué qu’environ 4 400 hectares de terres forestières avaient brûlé entre le 1er mai et le 23 juillet, contre 2 705 pendant la même période l’année dernière, attribuant ces incendies principalement à la négligence ou à des actes criminels, en plus de la chaleur extrême.

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