Afrique du Sud : un spectacle extraordinaire de baleines au large des côtes

Les supergroupes massifs de baleines à bosse sont de plus en plus fréquents. Plusieurs décennies après la fin de la chasse commerciale à la baleine, ces spectacles extraordinaires se multiplient à mesure que leurs effectifs se reconstituent.

Le photographe Chris Fallows a immortalisé ce signe époustouflant de la résilience de la nature au large des côtes africaines, la fin de l’année dernière pendant que les baleines à brosse étaient entrain de se nourrir.

« En décembre 2025, nous avons vraiment remarqué que le nombre de baleines augmentait régulièrement. Au début, nous voyions des groupes de 20, voire 50 individus. Mais vers le milieu du mois, ces groupes ont atteint les 100 individus, et nous avons compris qu’un événement vraiment exceptionnel se préparait. Un jour en particulier, le 30 décembre, à environ 100 kilomètres au nord du Cap, nous avons été accueillis par ce que je ne peux décrire que comme une ligne d’horizon de Manhattan, avec d’énormes panaches de souffle de baleines qui nous saluaient tel des gratte-ciel. Et très vite, nous avons réalisé que nous étions face à un spectacle que nous n’avions jamais vu de notre vie : des centaines de baleines se rassemblant pour se nourrir dans une petite zone. C’était vraiment à couper le souffle, non seulement en tant que naturaliste, mais aussi en tant que photographe d’art — on rêve de moments comme celui-ci. »

Les baleines à bosse font escale le long des côtes sud-africaines pour se nourrir de zooplancton et de petits poissons lors de leurs migrations entre l’Antarctique et les côtes africaines. Grâce à l’interdiction mondiale de la chasse commerciale à la baleine instaurée par la Commission baleinière internationale (CBI) et entrée en vigueur en 1986, le nombre de baleines à bosse est passé d’un minimum d’environ 10 000 à environ 100 000 dans l’hémisphère sud, selon une étude de la CBI datant de 2015.

Les images du photographe du Cap sont exposées dans le monde entier et vendues sous forme de tirages en édition limitée ; les recettes de ces ventes sont reversées à des projets de renaturation en Afrique du Sud et en Namibie.

« On n’avait jamais observé de supergroupes jusqu’en 2012 environ, date à laquelle les premiers ont été en quelque sorte recensés, et cela résulte très probablement du rétablissement de la population après la chasse à la baleine. Les baleines à bosse ont en effet été chassées sans merci jusqu’à ce que leur nombre soit très réduit. Il était donc tout à fait naturel de voir moins de baleines et, par conséquent, de ne pas observer de supergroupes. Mais à mesure que ces baleines se remettent de la chasse et que les populations se reconstituent, ces supergroupes se forment à nouveau dans notre riche système de remontée d’eau de Benguela. », a déclaréDr Els Vermeulen, chercheuse en chef de l’unité chargée des baleines à l’université de Pretoria.

Les images du photographe du Cap sont exposées dans le monde entier et vendues sous forme de tirages en édition limitée, les recettes de ces ventes sont reversées à des projets de renaturation en Afrique du Sud et en Namibie.

Bien que la chasse commerciale à la baleine ait pris fin, la lutte pour la protection des baleines à bosse et des autres espèces de cétacés se poursuit.