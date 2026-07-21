Ouganda : un programme d'aide alimentaire d'urgence pour faire face à la sécheresse

En Ouganda, les autorités ont annoncé un plan d'aide alimentaire d'urgence pour la sous-région de Kamaroja.

Plus de 9 400 tonnes d’aide alimentaire vont être distribuées, au cours des deux prochains mois, aux habitants de cette zone touchée par une sécheresse prolongée dont les conséquences sont dramatiques : baisse des récoltes, épuisement des réserves alimentaires et aggravation du risque de famine.

Le gouvernement prévoit de fournir de la farine de maïs et des haricots secs à plus de 313 000 ménages répartis dans 480 paroisses des neuf districts du Karamoja.

Au début du mois, au moins 19 personnes sont mortes des suites de la pénurie alimentaire qui sévit actuellement, provoquée par la sécheresse prolongée.

Une catastrophe naturelle causée par le changement climatique.

Pour y faire face, le gouvernement a débloqué 50 milliards de shillings ougandais, soit environ 13,5 millions de dollars, afin de limiter les conséquences des conditions météorologiques extrêmes. Cette enveloppe, approuvée par le Conseil des ministres, doit financer les distributions d’aide alimentaire ainsi que d’autres interventions d’urgence dans les régions les plus exposées à la sécheresse.