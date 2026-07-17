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Ouganda : 21 morts dans une sortie de route d'un bus scolaire

Ouganda : 21 morts dans une sortie de route d'un bus scolaire
Épave d'un bus impliqué dans une collision près de Kiryandongo, sur l'autoroute reliant Kampala à la ville de Gulu, dans le nord de l'Ouganda, le 22 octobre 2025   -  
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AP Photo/ Hakiim Wampamba
By Rédaction Africanews

Ouganda

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En Ouganda, un bus transportant des écoliers de retour d'une sortie scolaire a fait une sortie de route, tuant 20 enfants et un adulte. Un accident tragique dans un pays au bilan routier particulièrement lourd.

Selon les premières conclusions de l'enquête policière, le car provenait de l'école King David Junior School, à Kampala. Il revenait d'une sortie scolaire aux chutes de Sipi, dans le district de Kapchorwa, lorsque le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule. Le bus a quitté la route, heurté un rocher, avant de se renverser.

La police a fait état d'un bilan de 21 morts : un adulte et 20 élèves. Trois adultes et plusieurs mineurs ont également été blessés et sont actuellement soignés à l'hôpital. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Ce drame relance la question de la sécurité routière en Ouganda, où les accidents de bus mortels sont relativement fréquents, sur des axes souvent mal entretenus. En octobre dernier, la collision de deux bus sur une autoroute principale avait fait au moins 46 morts. Selon un rapport de 2024, le pays a enregistré cette année-là plus de 4 400 collisions mortelles, causant plus de 5 100 décès.

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