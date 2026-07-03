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Mondial 2026 : Rudi Garcia nie avoir critiqué le football africain

Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, à Seattle, mercredi 1er juillet 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

Coupe du monde 2026

Au centre d’une polémique pour avoir critiqué la manière dont les équipes africaines géraient les fins de match, le sélectionneur de la Belgique a tenté de se justifier.

Rudi Garcia affirme qu’il ne visait pas le football africain lorsqu’il a évoqué ''ces équipes '' qui perdent leur organisation tactique dans les dernières minutes de la rencontre.

Mercredi, les Diables–Rouges ont battu les Lions de la Teranga, en 16es de finale de la coupe du monde.

Une victoire 3-2 alors que les Sénégalais avaient deux buts menaient par 2-0, à cinq minutes du coup de sifflet final.

Euphorique, Rudi Garcia a déclaré ‘’ Nous connaissons ces équipes, elles perdent leur organisation tactique vers la fin du match.’’ Des propos perçus par certains observateurs comme visant les lacunes du football africain.

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