Guerre au Moyen-Orient : les USA et l'Iran suspendent leurs attaques

Les États-Unis et l'Iran ont convenu de suspendre « pour l'instant » leurs attaques mutuelles et de tenir des pourparlers mardi à Doha, la capitale du Qatar.

Cette rencontre viserait à régler leur différend concernant le détroit d'Ormuz. Les deux parties vont faire une trêve « pour l’instant » et « les navires pourront circuler librement » tandis que les discussions techniques se poursuivront, a déclaré un responsable américain cité par le média.

Les pourparlers de mardi devaient initialement se tenir en Suisse et porter sur le programme nucléaire iranien. Cependant, la recrudescence des tensions dans le détroit d’Ormuz a conduit à leur transfert à Doha, recentrant les discussions sur la sécurité maritime dans cette voie navigable stratégique.

Lors des négociations en Suisse il y a une semaine, la délégation américaine s’était mise d’accord avec l’Iran pour mettre en place une « ligne directe » entre l’armée américaine et le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien afin de coordonner le trafic dans le détroit. Toutefois, samedi, cette « ligne directe » n’était toujours pas opérationnelle, selon le reportage.

Les États-Unis ont mené des frappes contre des cibles iraniennes vendredi et samedi, invoquant «l’agression continue de l’Iran contre la navigation marchande» dans le détroit d’Ormuz. L’Iran a riposté en frappant des positions militaires américaines dans la région.