Irak : le port d'Umm Qasr paralysé par la guerre entre les États-Unis et l'Iran

Les activités du principal port en eau profonde d'Irak, Umm Qasr, sont à l'arrêt, paralysant l'une des principales portes d'entrée commerciale du pays.

Cette situation est due aux conséquences de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, au blocus du détroit d'Ormuz et aux attaques iraniennes contre des pays voisins.

Des images tournées dans le sud de l'Irak montrent des quais et des zones de chargement habituellement animés, désormais presque entièrement vides.

Le blocus du détroit d'Ormuz empêche les navires commerciaux d'atteindre Umm Qasr, par lequel transitent la majorité des importations irakiennes.

La circulation maritime dans ce passage stratégique, par lequel transite environ un cinquième du pétrole brut mondial, est largement interrompue depuis le début du conflit au mois de mars.

Les inquiétudes s'étendent désormais à un autre axe maritime essentiel de la région, le détroit de Bab-el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden.

La semaine dernière, les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont menacé de bloquer le trafic maritime saoudien dans cette zone et ont attaqué au moins un pétrolier saoudien, provoquant un incendie à bord.