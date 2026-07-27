États-Unis - Iran : une trêve précaire dans l'attente d'un accord

Après près de deux semaines d'affrontements, les États-Unis et l'Iran observent une troisième nuit consécutive de trêve. Une accalmie qui laisse entrevoir une nouvelle chance pour les négociations diplomatiques, alors que les combats avaient pratiquement réduit à néant l'accord de paix signé le mois dernier.

Selon plusieurs médias américains, le président Donald Trump privilégie, pour l'heure, la voie du dialogue. Mais Washington prévient que des moyens militaires continuent d'être déployés dans la région et qu'une intervention reste possible si les discussions échouent.

Les hostilités avaient repris après des accusations américaines contre Téhéran, soupçonné d'avoir ciblé des navires commerciaux dans le détroit stratégique d'Ormuz, en violation d'un mémorandum d'entente conclu à la mi-juin.

En réponse, l'Iran avait mené des frappes contre des intérêts américains dans les pays du Golfe et en Jordanie. Les rebelles houthis du Yémen, alliés de Téhéran, avaient également perturbé le trafic maritime en mer Rouge, accentuant les tensions sur le commerce mondial.

Dimanche, un porte-parole de l'armée iranienne a confirmé la suspension des représailles pendant les discussions diplomatiques. Mais Téhéran avertit qu'il réagira avec fermeté en cas de reprise des attaques américaines.

Parallèlement, l'Iran est engagé dans un bras de fer avec l'Ukraine après une frappe contre un navire iranien à destination de la Russie. Kyiv affirme que le bâtiment transportait du matériel militaire destiné au Kremlin. Une attaque qui, selon le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, a coûté la vie à un marin et ne restera pas sans réponse.