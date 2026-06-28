L'Iran et les USA déterrent la hache de guerre, le protocole de paix en péril

L’Iran a lancé dimanche de nouvelles frappes contre Bahreïn et le Koweït en représailles aux attaques américaines la veille, contre la République islamique.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient « frappé des sites de stockage de missiles et de drones iraniens, ainsi que des sites radar côtiers.

Au centre de ce regain de tensions, l’attaque contre un navire dans le détroit d'Ormuz samedi, selon la version des autorités américaines.

Les autorités iraniennes ont déclaré dimanche qu’elles prenaient des dispositions pour contrôler ce passage maritime crucial.

Alors qu’un organisme maritime multinational supervisé par la marine américaine avait annoncé samedi qu'il allait élargir une voie de navigation près d'Oman, dans le détroit, afin de permettre le trafic entrant et sortant.

Cette escalade menace le protocole d’accord conclu entre les USA et l’Iran mi-juin, visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.