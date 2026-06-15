Ouganda : un avocat en détention après une plainte déposée contre le chef de l'armée

Un homme politique de l'opposition ougandaise et avocat a été placé en détention par les autorités, a déclaré lundi sa famille, alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte contre le fils du président et chef de l'armée.

Le maire de Kampala, Erias Lukwago, représente l'un des principaux détracteurs du président Yoweri Museveni, Kizza Besigye, qui est en détention et attend son procès depuis son enlèvement au Kenya en 2024.

Selon le parti Front populaire pour la liberté (PFF), M. Lukwago s'apprêtait à signifier des documents juridiques citant à comparaître le fils de M. Museveni et chef de l'armée, Muhoozi Kainerugaba, au sujet de l'enlèvement de M. Besigye.

Tôt lundi matin, un proche de M. Lukwago a déclaré à l'AFP que « des militaires ont sauté par-dessus le portail, l'ont violemment poussé dans un fourgon et sont partis ».

« Ils ne nous ont pas dit où ils l'emmenaient », a-t-il ajouté.

Ni la police ni l'armée n'ont commenté cette arrestation présumée.

Dans une série de messages sur X, Kainerugaba a affirmé avoir « capturé un imbécile et l'avoir emmené au sous-sol », sans toutefois nommer Lukwago.

Il a écrit dans un autre message : « Il m'a assigné à comparaître ? Comment oses-tu prononcer ces mots », ajoutant : « cet idiot va en prendre une leçon ».

Le chef de l’armée est tristement célèbre pour ses messages provocateurs et a déjà été accusé d’avoir enlevé des personnalités proches de l’opposition.