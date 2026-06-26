Séismes au Venezuela : les secours arrivent de plusieurs pays

Les équipes de secours ont commencé à arriver dans la ville vénézuélienne de La Guaira, durement touchée, afin de participer aux opérations de recherche et de sauvetage après deux puissants séismes.

Le nombre de morts et de blessés devrait augmenter, des milliers de personnes étant portées disparues après les séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé mercredi soir. Ces séismes, parmi les plus puissants enregistrés au Venezuela depuis plus d'un siècle, ont été ressentis dans toute la région.

Des équipes de secours en provenance du Mexique, du Salvador et de la République dominicaine sont arrivées jeudi.

Selon les autorités, les séismes ont fait environ 235 morts et au moins 4 300 blessés.

Les dirigeants du Mexique, du Qatar, du Brésil, de l’Espagne, du Portugal et du Canada se sont engagés à envoyer de l’aide.

Plusieurs convois étaient déjà en route jeudi.

L'aide comprenait du personnel d'urgence et militaire, des équipes cynophiles et de recherche, des fournitures médicales, des purificateurs d'eau, des avions et des drones.

Pendant ce temps, dans les villes du nord du Venezuela, des habitants, pris de panique, se sont rués dans les rues et ont cherché les disparus parmi les décombres.